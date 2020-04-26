Скопье, , 23:44 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 26 апреля сообщили, что за последние сутки в результате 355 тестов на коронавирус в стране было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в стране выявлено 1686 случаев заражения. 500 пациентов уже признаны излечившимися.

61 человек скончался от осложнений, вызванных заболеванием.

В стране действует режим чрезвычайного положения. Меры по ограничению передвижения граждан ослаблены, однако с начала следующей недели граждан будут штрафовать за отсутствие защитных масок.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Северной Македонии назвал число жертв среди пациентов с COVID-19