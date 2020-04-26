Тегусигальпа, , 23:00 — REGNUM Власти Гондураса решили продлить до 3 мая действие комендантского часа на территории всей страны, сообщает 26 апреля пресс-служба национальной полиции.

По утверждению силовиков, это необходимо для «более эффективного профилактического контроля за COVID-19».

Решено продлить действующий «абсолютный комендантский час» с 26 апреля до 15:00 3 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гондурасе выявлено 627 случаев заражения коронавирусом. Умер от вызванных им болезней 51 человек.

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