Эр-Рияд, , 22:57 — REGNUM Смертная казнь отменена в Саудовской Аравии для несовершеннолетних преступников, сообщает 26 апреля Associated Press.

Согласно указу короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, совершеннолетние могут быть, в случае самого серьёзного преступления, отправлены в тюрьму на десятилетний срок.

Если преступление касается причастности к террористической деятельности, на него не будут распространяться правила, касающихся всех прочих уголовных дел.

Напомним, в конце 2018 г. саудовские власти ограничили длительность тюремных сроков для несовершеннолетних десятью годами — в самом худшем случае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Саудовской Аравии отменили такой вариант наказания как удары плетьми.

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