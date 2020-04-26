Москва, , 22:51 — REGNUM Отправка первых призывников для прохождения срочной военной службы начнётся в конце мая. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе Минобороны России.

«По решению председателей призывных комиссий субъектов Федерации, возглавляемых высшими должностными лицами, комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая», — говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с указом президента России Владимира Путина весенний призыв на военную службу в этом году проходит в период с 1 апреля по 15 июля. Всего в армию планируется призвать 135 тысяч человек.

Ранее в Минобороны сообщали, чтоперед отправкой к месту службы молодые люди будут сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. По прибытии в войсковые части призывники будут помещаться на двухнедельный карантин.

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