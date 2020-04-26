Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили, что намерены созвать пять постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения возможного ответа международной организации на пандемию коронавируса, сообщил 26 апреля журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

По его словам, США, Франция, Россия, Китай и Британия должны обсудить реакцию ООН на коронавирусную пандемию, а также «прогресс в открытии» экономик мира.

«Лидеры выразили надежду на скорый созыв пятерки постоянных членов СБ, чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — сказал Джадд Дир.

Кроме того, он заявил, что президенты США и Франции сошлись во мнении о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения.

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