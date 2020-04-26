Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Пользователь, известный под ником EvilReFlex, создаёт ремейк классического шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) DOOM. Об этом 26 апреля сообщил портал DSOGaming.

Он разрабатывает игру на базе современного движка (базовая программа игры) Unreal Engine 4, пытаясь сохранить двумерный стиль DOOM. EvilReFlex опубликовал небольшое видео, в котором он показал полторы минуты геймплея.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что композитор Мик Гордон, который написал музыку к DOOM 2016, спрятал в одном из треков постер к DOOM 2. Любой желающий может обнаружить изображение при помощи специальной программы.

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