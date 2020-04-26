Вашингтон, , 22:19 — REGNUM В сеть выложили новую версию модификации (мода), которая добавляет в игру The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition текстуры высокого разрешения. Об этом 26 апреля сообщил портал DSOGaming.

Мод Skyrim 2020 Version 3.5 уже доступен для скачивания на портале Nexus Mods, его размер составил 5,4 гигабайта. Дополнение вносит изменения в текстуры таких локаций, как Goat, Highlandcow, Farmhouse, Markarth и Riften, Solitude, Tents, Whiterun, Windhelm, Winterhold и многих других.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили необычный мод для The Elder Scrolls V: Skyrim, который позволяет геймерам оживших мертвецов. Его разработкой занимался поклонник игры, известный в сети под ником Kotobus870.

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