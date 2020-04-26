Скопье, 26 апреля 2020, 22:13 — REGNUM Число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в Северной Македонии достигло 61, сообщили 26 апреля в северомакедонском минздраве.
За сутки в стране скончались два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Количество случаев заражения выросло на 22 и достигло 1389.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Северной Македонии с 23 апреля сняли некоторые карантинные ограничения, касающиеся свободы передвижения.
Между тем в стране обязательно ношение медицинских масок при выходе на улицу. Нарушителям выписывают штрафы.
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