Варшава, , 22:10 — REGNUM Разработчик игры Dying Light 2 Тимон Смектала в интервью журналистам заявил, что геймпад DualSense консоли PlayStation 5 может стать одним из лучших подобных контроллеров в истории. Об этом 26 апреля сообщил портал Screen Rant.

«Я думаю, что у него есть шанс стать одним из лучших в истории, достаточно большой, но в то же время аккуратный и броский», — сказал Смектала. Он также отметил, что новая система обратной связи DualSense может сыграть большую роль в продвижении DualSense как передового геймпада в направлении технологических решений для контроллеров.

При этом разработчик выразил опасения по поводу прочности конструкции DualSense, который может столкнуться с падениями или непреднамеренными (или преднамеренными) бросками. В любом случае Сметал заявил: он уверен в том, что геймеры получат от DualSense гораздо больше, чем ожидают.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сотрудник компании Bethesda остался в восторге от геймпада PlayStation 5. Он заявил, что те геймеры, которые возьмут его в руки, моментально забудут о DualShock для PS4.

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