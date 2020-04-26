Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом преодолело в США отметку в 950 тыс. человек, сообщает 26 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику эпидемии в стране.

На сегодняшний день в США выявлено 954 182 человека, заразившихся коронавирусом.

Кроме того, Университет Джонса Хопкинса заявляет о более чем 54 тыс. умерших от вызванных коронавирусом заболеваний.

В частности, от COVID-19 на 26 апреля в США умерло 54 573 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, США сохраняют первое место в мире по масштабам эпидемии коронавируса и по числу погибших.

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