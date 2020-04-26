Москва, , 21:39 — REGNUM В Москве за последние сутки скончался ещё 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 26 апреля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончался 31 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице зафиксировано уже 435 случаев летального исхода пациентов с COVID-19. Всего в городе выявлено 42 480 инфицированных коронавирусом, 3175 человек излечились и были выписаны из больниц.