Москва, , 21:52 — REGNUM У 52 сотрудников и студентов Московской духовной академии (МДА) медицинские тесты на коронавирусную инфекцию показали положительные результаты. Об этом 26 апреля сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что на данный момент в академии проживают порядка 136 человек, все они прошли тестирование на коронавирус.

«У 52 человек тест на COVID-19 положительный, у 84 отрицательный. Девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре», — говорится в сообщении.

В учреждении подчеркнули, что все проживающие в общежитии изолированы друг от друга в комнатах, необходимые продукты и средства личной гигиены им доставляются.

«Наличие санузлов в комнатах позволяет студентам не покидать их. Еда разносится студентам в комнаты, в целях предосторожности ее оставляют у дверей на тумбочках», — добавили в пресс-службе МДА.

Напомним, ранее ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Питирим Творогов сообщил на своей странице в социальной сети, что излечился от коронавирусной инфекции.

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