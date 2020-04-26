Москва, 26 апреля 2020, 21:26 — REGNUM Участники акции #мывместе Мурманской области, Забайкальского края, Саратова, Московской области из «МолодежкиОНФ» начали помогать медикам в подготовке больниц к приему больных с коронавирусной инфекцией и тяжелой формой пневмонии. На неделе команда волонтеров работала в Мурманской Областной Клинической Больнице ИМ. П. А. Баядина.
С 22 апреля в медучреждении начали принимать пациентов с внебольничной пневмонией. В больнице сформировано 75 коек для больных с коронавирусной инфекцией. В том числе — 15 современных реанимационных мест, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. Участники региональной команды «Молодежки ОНФ» вместе в медперсоналом больницы работали в хирургическом корпусе №13.
Помогли перенести мебель, медицинские кровати, переоборудовать реанимационное отделение.
Все волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности. Перед выездом у каждого замеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты.
В Забайкальском крае в эти выходные на помощь медучреждениям в перепрофилировании стационаров вышла группа «МолодежкиОНФ» из 10 человек. Они доставили 1000 бутылок питьевой воды для медицинского персонала в городскую клиническую больницу №1 Читы.
В Москве работа групп оперативной помощи продолжается. Одновременно в эти выходные в нескольких учреждениях здравоохранения работали участники команды «МолодежкаОНФ». В частности, в госпитале ветеранов войн №2 ребята переносили в палаты кровати и занимались расстановкой индивидуальных штафчиков для переодевания врачей. В городской клинической больнице№24 работа организована по сменам, помощь с транспортировкой чистого постельного белья. А в 3-м филиале 10-й клинической больницы Москвы группы добровольцев помогают расставлять мебель.
Группы оперативного реагирования «Молодежки ОНФ» работают в больницах Москвы с 12 апреля. За это время помощь медикам в перепрофилировании корпусов клиник только в Москве оказана 10 медучреждениям.
Участники команды работали в ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», Городских клинических больницах им. В.В. Виноградова, №13, №4, №24, №51 и №1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ №10, госпиталь ветеранов войн №2.
Формирование групп для помощи медикам в перепрофилировании корпусов идет по всей стране.
Также, региональные команды «Молодежки ОНФ» в рамках акции #мывместе продолжают доставлять продукты и лекарства для пожилых людей на самоизоляции. Командой «МолодежкиОНФ» были взяты под регулярное наблюдение и опеку 607 пенсионеров, ветеранов и представителей маломобильных групп населения. Им будет оказываться регулярная помощь в бытовых вопросах.