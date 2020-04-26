Уфа, , 21:13 — REGNUM Правительство Башкирии инициировало проведение первого международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Мы находимся в стадии, когда ситуация с коронавирусом еще не закончилась. Все государства сейчас борются с этой серьезной угрозой человечеству. Мы уже сейчас сами задумались о том, каким мир будет после коронавируса, какие новые явления произойдут как в нашей республике, в целом в нашей стране», — отметил руководитель республики в ходе онлайн пресс-конференции, посвященной форуму.

«Мы задумались, может, нам всем собраться вместе, пригласить ведущих экспертов, футурологов, политических экспертов, чтобы всем вместе попытаться осмыслить это довольно уникальное явление», — сказал Радий Хабиров.

По его словам, «кризис — это явление как с негативной, так и с положительной оценкой».

«Кризис может служить тем инструментом, который разрушит неэффективные стереотипы во всех отраслях. Если правильно выйти из кризиса, если правильно работать после завершения пандемии, у нас есть возможность стать еще сильнее, успешнее, эффективнее. В этом — главная задача нашего форума», — подчеркнул глава Башкирии.

Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» пройдет 28 апреля 2020 года в интерактивном формате на базе платформы bashkiria-live.com.

Среди участников мероприятия писатель Нассим Талеб, физик Митио Каку, основатель FuturMap Параг Ханна, продюсер Люк Бессон, экс-премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, другие спикеры из 25 стран мира.

Программа форума включает работу 10 секций и два пленарных совещания. Среди российских спикеров, в том числе, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, глава Крыма Сергей Аксенов, член Экономического совета при президенте России Андрей Репик, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, в рамках форума планируется подписание ряда соглашений, принятие резолюции, а также выпуск сборника материалов.