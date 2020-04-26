Уфа, 26 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Правительство Башкирии инициировало проведение первого международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», сообщил глава республики Радий Хабиров.
По его словам, «кризис — это явление как с негативной, так и с положительной оценкой».
Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» пройдет 28 апреля 2020 года в интерактивном формате на базе платформы bashkiria-live.com.
Среди участников мероприятия писатель Нассим Талеб, физик Митио Каку, основатель FuturMap Параг Ханна, продюсер Люк Бессон, экс-премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, другие спикеры из 25 стран мира.
Программа форума включает работу 10 секций и два пленарных совещания. Среди российских спикеров, в том числе, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, глава Крыма Сергей Аксенов, член Экономического совета при президенте России Андрей Репик, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, в рамках форума планируется подписание ряда соглашений, принятие резолюции, а также выпуск сборника материалов.