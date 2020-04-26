Ванкувер, Канада, , 21:09 — REGNUM Разработчики MechWarrior 5 сообщили, что первое дополнение (DLC) к игре Heroes of Inner Sphereвыйдет позже чем было запланировано. Об этом 26 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Изначально планировалось, что DLC выйдет в апреле 2020 года, позже студия Piranha Games объявила, что релиз состоится в июне 2020-го. Сейчас создатели игры сообщили, что из-за эпидемии коронавируса они решили вновь его отложить, отметив, что вряд ли успеют закончить работу над Heroes of Inner Sphere в первом полугодии 2020 года.

При этом разработчики дали понять, что выпущенное DLC будет содержать больше контента, чем планировалось изначально.

Дополнение Heroes of Inner Sphere введёт в игру новый режим карьеры с новыми типами специализаций в кампании или одиночной игре. Карта Внутренней Сферы будет переработана, в ней появятся новые боевые зоны, промышленные центры, мисии нового типа и новые квесты.

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