Хошимин, Вьетнам, , 21:44 — REGNUM Около 200 граждан России внесены в список пассажиров вывозного рейса из Вьетнама, который должен состояться 27 апреля из города Камрань в Новосибирск и Иркутск. Об этом 26 апреля сообщается в официальном Telegram-канале генерального консульства России в Хошимине.

«Благодаря нашим с вами совместным усилиям удалось сформировать полный вывозной рейс на 27 апреля, который уже насчитывает 192 пассажира!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что зарегистрироваться могли жители всех регионов Российской Федерации.

Также сотрудники генконсульства приложили к сообщению инструкцию для тех граждан России, которые хотят вернуться на Родину.

Напомним, ранее представитель генконсульства РФ в Мумбаи сообщил журналистам о том, что очередной авиарейс отправлен из индийского штата Гоа, вывезено домой 162 гражданина России.

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