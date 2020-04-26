Москва, , 20:53 — REGNUM В Вооружённых силах России выявлено 874 случая заражения коронавирусом за период с марта по 26 апреля. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, коронавирус выявлен у 779 военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях, у 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений, а также у 245 сотрудников гражданского персонала Вооружённых сил.

Сообщается, что 314 пациентов с COVID-19 в настоящее время находятся госпиталях Минобороны, 175 человек помещены в изоляторы по месту службы, 379 человек изолированы на дому и ещё шестеро находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения.