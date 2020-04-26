Париж, 26 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончались ещё 242 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 26 апреля главное управление здравоохранения страны.
Как уточняется, общее число умерших в результате заражения коронавирусом во Франции достигло 22 856 человек. В том числе 14,2 тысячи пациентов скончались в больницах и 8,6 тысячи — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.
Сообщается также, что за сутки на территории страны подтверждён ещё 461 случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 124 575 человек.