Париж, , 20:42 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончались ещё 242 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 26 апреля главное управление здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число умерших в результате заражения коронавирусом во Франции достигло 22 856 человек. В том числе 14,2 тысячи пациентов скончались в больницах и 8,6 тысячи — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Сообщается также, что за сутки на территории страны подтверждён ещё 461 случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 124 575 человек.