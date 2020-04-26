Мадрид, , 20:33 — REGNUM Суточное число погибших от коронавирусной инфекции в Испании составило 288 человек, 26 апреля сообщает агентство Associated Press.

Согласно отчету министерства здравоохранения Испании, общее число смертей от COVID-19 в стране достигло 23 190, общее число случаев коронавирусной инфекции достигло 207 634.

Отметим, с 26 апреля в Испании введены послабления карантина. В частности, детям разрешено гулять на улице по одиночке в сопровождении взрослого в течение часа в день.

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