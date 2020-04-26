Токио, , 20:28 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии за сутки составило 210, сообщили 26 апреля в японском минздраве.

Этот показатель говорит о снижении в Японии суточного прироста выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2: 25 апреля показатель составил 368, а 24 апреля — 430.

Количество летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 также продолжает снижаться: за минувшие сутки показатель увеличился на 12 — на пять меньше, чем сутками ранее.

В японском минздраве отметили, что идёт снижение случаев заражения и летальных исходов.

Напомним, в Японии общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 14 тысяч, количество летальных исходов — 385.

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