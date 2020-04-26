Мадрид, , 20:17 — REGNUM В Испании вступили в силу послабления карантинного режима — в частности, на улицах после долгого перерыва разрешено гулять детям, 26 апреля сообщает агентство Reuters.

Впервые после введения общенационального карантина с 14 марта детям до 14 лет разрешено гулять в сопровождении взрослого на протяжении часа в день.

Однако министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока уже заявил, что правительство готово в любой момент «скорректировать критерии» и вернуться к жесткому режиму.

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