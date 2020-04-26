Нью-Йорк, США, , 20:26 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк число летальных исходов пациентов с коронавирусом постепенно снижается. Об этом 26 апреля сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Куомо отметил, что «число смертей — по-прежнему ужасающая цифра», за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 367 человек. В общей сложности, с момента начала эпидемии в штате умерли 16 599 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Однако, по словам губернатора, данные смертности позволяют сделать вывод, что количество умерших пациентов от коронавирусной инфекции постепенно снижается. Так, две недели назад показатели смертности в штате держались на уровне 700 умерших в сутки, на прошлой неделе эти значения варьировались от 430 до 500 случаев летальных исходов в сутки.

Вместе с этим Куомо подчеркнул, что в штате также снижается число пациентов, направленных на госпитализацию в больницы. В субботу, 25 апреля, были госпитализированы 1087 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Нью-Йорк 24 апреля было зарегистрировано 437 летальных исходов пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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