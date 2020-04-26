Анкара, , 20:11 — REGNUM В Турции за последние сутки скончались 99 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 26 апреля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее число умерших в результате заражения коронавирусом в Турции достигло 2805 человек.

Министр также сообщил, что за сутки на территории страны выявлено 2357 новых случаев заражения, общее число инфицированных возросло до 110 130 человек.

При этом число выздоровевших пациентов в Турции уже третий день подряд превышает число новых заболевших. За последние сутки из больниц были выписаны ещё 3558 человек, всего от COVID-19 излечились уже 29 140 пациентов.