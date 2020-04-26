Харьков, Украина, , 19:57 — REGNUM Въезд в село Стрелечья (Харьковская область, Украина), где находится психиатрическая больница №1, ограничили из-за вспышки коронавируса, сообщает 26 апреля глава Харьковской районной администрации Артур Товмасян в Facebook.

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковского района после известий о вспышке коронавируса в психбольнице.

Вечером 25 апреля в Стрелечьях установили контрольно-пропускной пункт: сельчан обещали проинформировать о порядке пропуска через КПП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в психбольнице Стрелечьих было выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это половина всех инфицированных SARS-CoV-2 в Харьковской области.

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