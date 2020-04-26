Москва, , 19:50 — REGNUM Информацию о якобы дефиците средств защиты у пожарных опровергли в МЧС России. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве и Московской области.

Отмечается, что весь личный состав ГУ МЧС по Москве и Московской области обеспечен в полной мере средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а также средствами дезинфекции. Сотрудники выполняют все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах.

Кроме того, отмечается, что у пожарных есть все средства, необходимые для приготовления дезинфицирующих растворов. Весь личный состав прошёл соответствующий инструктаж, а в пожарных частях регулярно проводится дезинфекция помещений.

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