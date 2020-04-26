Москва, , 21:29 — REGNUM После отмены режима домашней самоизоляции будут введены новые правила обслуживания и работы предприятий в сфере общественного питания. Об этом 26 апреля сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — заявила глава ведомства.

Кроме этого, Попова подчеркнула, гражданам России в свою очередь также придется поменять свое привычное поведение.

Напомним, ранее федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по поэтапному открытию предприятий в сфере общественного питания после окончания режима самоизоляции.

Согласно этим рекомендациям, первыми следует открывать кафе площадью не более 50 квадратных метров. В таких кафе должно быть не более пяти столов по 1−2 посадочных места. Расстояние между столами должно быть не менее 1 метра. Рекомендовано использовать одноразовую посуду. В случае использования многоразовой посуды необходима дезинфекция.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор дал рекомендации по запуску общепита после самоизоляции