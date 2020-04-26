Москва, , 19:32 — REGNUM Ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Питирим Творогов излечился от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил 26 апреля на своей странице в Facebook.

«У меня радостная новость — пришел отрицательный результат теста. Я здоров! Теперь нужно молиться о здравии всех остальных — дорогие отцы, братья и сестры, скоро все выздоровеем!» — написал он.

Напомним, 18 апреля стало известно, что епископ Питирим заразился коронавирусом. На днях он сообщал в социальных сетях о начавшемся выздоровлении.

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