Тирасполь, , 19:33 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приднестровье достигло 388. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе МВД республики.

«COVID-19 подтвердился у 52-летней жительницы села Малаешты Григориопольского района. Инфицированным также оказался тираспольчанин 1968 года рождения (его пробы со вчерашнего дня находились на доисследовании)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 18:00 (мск) 26 апреля в больницах республики проходят лечение 339 пациентов. С начала эпидемии коронавируса выздоровели 28 человек, скончались 18 больных.

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Напомним, ранее сообщалось о 383 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Приднестровье.

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