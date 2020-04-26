Москва, , 19:18 — REGNUM Cроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев. Соответствующее постановление подписал 26 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.

«В связи с распространением в России новой коронавирусной инфекции… установить, что срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве», — говорится в документе, обнародованном пресс-службой правительства.

Уточняется, что новые положению применяются в отношении свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных в период с 1 февраля 2020 года до дня вступления в силу постановления.