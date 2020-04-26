Курск, , 19:14 — REGNUM В Курской областной больнице имени Семашко 26 апреля скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Виктор Королев). Об этом сообщило официальное сообщество Курской православной духовной семинарии.

У епископа было подтверждено заражение коронавирусом. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Также он страдал от ряда хронических заболеваний, включая сахарный диабет.

Вениамин с 2006 года был назначен наместником Курской Коренной Рождества Пресвятой Богородицы мужской пустыни и возведён в сан игумена. В 2012 году его нарекли в сан епископа.

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