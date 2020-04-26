Санкт-Петербург, , 19:20 — REGNUM В Мариинской больнице, расположенной в самом центре Петербурга, у сотрудников подтверждено по результатам анализов 17 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 26 апреля официальный представитель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Карантин не введён. Учреждение начинает принимать коронавирус», — отметили в комздраве.

Больница официально включена в список медицинских учреждений города, принимающих больных с COVID-19 или подозрением на эту болезнь, вызываемую коронавирусом SARS-CoV2.

Ранее в городе девять больниц перепрофилировали исключительно на прием таких пациентов, ожидают перевода еще несколько учреждений.

В воскресенье издание «Фонтанка» со ссылкой на представителя Мариинской больницы сообщило, что в учреждении выявили порядка 50 заболевших сотрудников. При этом анализы у всех двух тысяч сотрудников пока не взяты, для этого просто не хватает мощности лаборатории. Поэтому точное количество заразившихся в Мариинской больнице пока назвать не могут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге скончались два врача Александровской больницы с ранее подтвержденным коронавирусом. А также несколько медсестер из других медучреждений, причина смерти которых устанавливается.

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