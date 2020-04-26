Москва, , 19:07 — REGNUM Очередной авиарейс отправлен из индийского штата Гоа, вывезено домой 162 российских гражданина, сообщил 26 апреля журналистам представитель генконсульства РФ в Мумбаи.

Указанным рейсом вывезены граждане России, проживающие в Башкирии, Татарии и Удмуртии, Самарской, Нижегородской, Владимирской, Оренбургской, Ульяновской областей, республики Марий-Эл, Пермском крае, Кировской, Тульской, Ярославской, Калужской, Тверской, Смоленской, Ивановской, Рязанской и Костромской областях.

Предыдущие три авиарейса вывозили граждан РФ, проживающих в Москве, Уфе, Казани и в Нижнем Новгороде.

По данным российских дипломатов, в Гоа сейчас остаются почти три тыс. граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Все иные рейсы, включая вывозные, грузовые, гуманитарные и санитарные, осуществляются по отдельным решениям правительства РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменцев, застрявших из-за пандемии в Таиланде, Бали и Фиджи, вернут домой