Иерусалим, , 19:07 — REGNUM Торговцы рынка Махане Иегуда в Иерусалиме устроили протест в связи с запретами торговли из-за эпидемии коронавируса, 26 апреля сообщает агентство Reuters.

В знак протеста торговцы, требующие возобновления работы рынка, колотили по пустым прилавкам. Участники протеста ничего не нарушили — они соблюдали необходимую дистанцию и были в масках.

В настоящий момент правительство Израиля рассматривает вопрос о серьезном снятии ограничений, введенных из-за COVID-19, вплоть до открытия школ.

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