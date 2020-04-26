Тюмень, , 19:04 — REGNUM Жителей регионов «тюменской матрёшки» — ХМАО, ЯНАО и Тюменской области — застрявшие в Тайланде, Фиджи и Бали вернутся в Россию 27 апреля рейсом № UTA9033 Нанди (Фиджи) — Денпасар — Бангкок — Сургут. Об этом сообщает телеграм-канал Минкомсвязи, специально созданный для информирования о рейсах для возвращения в Россию.

«Самолет вылетает 27 апреля 2020 года в 14.40 (местное время). Время вылета из аэропорта Денпасар 27 апреля 2020 в 21:10 (местное время), из аэропорта Бангкок 28 апреля 2020 в 01:50 (местное время) смогут попасть жители Сургута и Тюменской области», — говорится в сообщении.

Регистрация на рейс № UTA9033 ведётся через портал госуслуг.

Напомним, в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Исключение составили рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.

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