Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Популярный стример Ninja во время очередной трансляции заявил, что он ненавидит Fortnite. Ролик был опубликован 25 апреля на YouTube-канале Daily Clips Central.

Таким образом, он присоединился к лагерю известных стримеров и создателей контента, которые выступают против последних изменений в игре.

«Я ненавижу эту чёртову игру, — сказал Ninja, обращаясь к товарищу по команде, — могут они удалить чертовых тяжёлых снайперов из игры, чувак?»

Он также заявил, что, по его мнению, разработчикам нельзя было возвращать в игру два вида оружия: тяжёлые снайперские виновки и миниганы (многоствольные пулемёты).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в соцсетях набирает всё большую популярность хештег #RIPFortnite. Геймеры публикуют с ним посты, в которых критикуют различные проблемы игры.

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