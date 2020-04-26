Омск, , 18:59 — REGNUM Информацию о гибели второго пациента с выявленным заражением коронавирусной инфекцией 26 апреля опровергли в пресс-службе Минздрава Омской области.

Как пояснили в пресс-службе регионального ведомства, информация о гибели второго пациента, заражённого коронавирусом, не соответствует действительности. Произошла техническая ошибка, в настоящее время в ведомстве работают над её устранением.

В региональном Минздраве подтвердили, что количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе возросло до 62, но при этом новых смертных случаев зарегистрировано не было.

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отметила, что в больнице сейчас находится 91-летний житель региона, его состояние тяжёлое, но врачи делают всё, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Случаи заражения были зарегистрированы в шести из 32 районов области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жительницу Омска наказали за фейковую информацию о гибели людей от коронавирусной инфекции в регионе.

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