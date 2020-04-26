Томск, , 18:54 — REGNUM В Томской области с понедельника, 27 апреля, вводятся ограничения на въезд и выезд с территории региона в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Как уточняется, въезд и выезд будет разрешён «только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости».

«На постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать своё передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, на территории Томской области выявлено уже 67 случаев заражения коронавирусом, в том числе один — за последние сутки. Случаев летального исхода пациентов с COVID-19 в регионе на сегодняшний день не зафиксировано, четыре пациента излечились и были выписаны из больниц.