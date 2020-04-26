Абуджа, , 18:42 — REGNUM Подтвержденное число заболевших коронавирусной инфекцией в Нигерии на данный момент составляет 1182, 26 апреля сообщает The Guardian.

По информации Nigeria CDC, за сутки число случаев COVID-19 в стране выросло на 87. Новых смертей от коронавирусной инфекции не было, число погибших все еще составляет 35 человек.

Отметим, во всех странах Африки к настоящему моменту подтверждены более 30 тыс. случаев COVID-19, подтверждена смерть от заболевания 1365 человек.

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