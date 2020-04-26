Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Командование ВМС США направило корабль USS Makin Island навстречу эсминцу USS Kidd для оказания медицинской помощи его экипажу, поражённому коронавирусом, сообщает 26 апреля официальный портал американских ВМС.

«USS Makin Island, с бригадой врачей, реанимационным оборудованием, аппаратами ИВЛ и комплексами для тестирования, направлен навстречу эсминцу Kidd, на случай, если его экипажу понадобится медицинская помощь», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что на борту ракетного эсминца ВМС США USS Kidd выявлены заражённые коронавирусом моряки. По последним данным, число инфицированных членов экипажа достигло 33.

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