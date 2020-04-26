Амурск, Хабаровский край, , 18:36 — REGNUM Штраф в размере двух тысяч рублей выписан гражданину Китая в городе Амурске (Хабаровский край) за нарушение противопожарной безопасности, сообщили 26 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Отмечается, что житель Амурска «в условиях самоизоляции» забыл о правилах пожарной безопасности и безответственно отнёсся к сохранению своей жизни, имущества и окружающих людей.

Он устроил мангал на балконе многоквартирного четырёхэтажного дома на проспекте Мира. Жалоба поступила от жителей дома.

«Очевидцы сообщили о клубах дыма, идущих с балкона квартиры на первом этаже. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили на балконе разожжённый мангал», — сообщили в пресс-службе.

Приготовлением шашлыка занимался гражданин Китая вместе со своими гостями. Его привлекли к административной ответственности за использование открытого огня на балконе.

Напомним, запрет на применение открытого огня на балконах и лоджиях квартир действует в России с октября прошлого года: в правила противопожарного режима внесены соответствующие изменения.

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