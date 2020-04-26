Лондон, , 18:14 — REGNUM Правительство Великобритании разместило заказ на изготовление 50 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу. Об этом 26 апреля пишет газета Daily Mail.

По предварительным данным стоимость одного набора для проведения анализа на наличие антител к новому коронавирусу составит 10 фунтов стерлингов. данный тест за 20 минут позволит установить, если в крови подданного Её Величества антитела к новому коронавирусу или нет.

Тест аналогичен тесту на беременность — при наличии антител в организме он покажет две полоски, при их отсутствии — одну. Сделавший тест сможет сфотографировать его результат и отправить властям для пополнения специальной базы данных.

Планируется, что к началу июня промышленность выйдет на производство 1 млн таких тестов в неделю. До конца года планируется произвести и закупить 50 млн таких тестов.