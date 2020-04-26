Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Официальный мартиролог медиков и волонтеров, погибших от COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, должен появиться в Петербурге. К этому шагу губернатора Александра Беглова призвала руководитель регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина.

Она направила Беглову обращение с предложением вслед за российскими врачами, создавшими неофициальный мартиролог с именами коллег, погибших от коронавируса, публиковать на сайте Смольного имена петербургских врачей, медсестер, санитаров, водителей скорой помощи, других медработников и волонтеров, павших в борьбе с пандемией.

«Их лица наполовину скрыты защитными масками. Но не должны быть скрыты имена героев, погибших при исполнении своих обязанностей. Не должны оставаться белыми, как халаты врачей, страницы истории Санкт-Петербурга, связанные с сопротивлением коронавирусу», — говорится в документе.

Шишкина предлагает вести поименный список на официальном сайте правительства Петербурга с наименованием лечебного учреждения, где служил медик, или волонтерской организации, к которой относился доброволец.

«Считаю, что этот мартиролог может стать не только формой благодарности города героям, погибшим при оказании помощи тем, кто заболел коронавирусом или оказался из-за пандемии в сложной жизненной ситуации, но и стимулом для остальных петербуржцев к более ответственному отношению к требованиям самоизоляции», — пишет Шишкина.

Напомним, накануне российские врачи создали и опубликовали в сети «Список памяти», где перечислили имена своих коллег, умерших от коронавируса.

В Петербурге же стало известно о гибели второго врача в борьбе с коронавирусом. В реанимации больницы им. Боткина скончался заведующий нейрохирургическим отделением №2 Александровской больницы, врач-нейрохирург Алексей Филиппов.

Коронавирусная инфекция у него привела к развитию пневмонии. Алексей Филиппов работал в Александровской больнице с августа 2016 года, где выполнял сложные высокотехнологичные операции при геморрагических инсультах, разрывах аневризм сосудов головного мозга, при опухолях центральной нервной системы.