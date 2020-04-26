Сухум, , 18:12 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту незаконной порубки пицундской сосны в Абхазии, сообщили в прокуратуре республики.

«По факту незаконной порубки пицундской сосны в особо крупном размере в отношении грражданина Палазяна Мнацакана Овесовича возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Гагрского района дала согласие возбудить уголовное дело о незаконной порубке деревьев, совершённой в особо крупном размере.

Палазяна подозревают в том, что он с января по март 2020 г. в селе Асабулей (посёлок Гячрыпш, Гагрский район, Абхазия) совершил незаконную порубку 17 деревьев породы сосна пицундская.

Нанесённый ущерб окружающей природе оценивается в 129 тыс. рублей. 25 апреля подозреваемого задержали, поместив в изолятор временного содержания.

Палазяну грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет. Дело расследует следственный отдел управления внутренних дел по Гагрскому району.

Напомним, сосна пицундская в основном произрастает на территории Абхазии. На территории РФ произрастает не более чем на 1100 га, занесена в Красную книгу России.

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