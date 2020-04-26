Кишинёв, , 18:17 — REGNUM В Молдавии общее число подтвержденных фактов заражения новым типом коронавирусной инфекцией достигло 3 408, за сутки выявлено 104 новых случаев. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Сегодня, 26 апреля, было зарегистрировано 104 новых случая заражения новым коронавирусом, общее число заражений достигло 3408. Также сегодня было зарегистрировано еще два новых случая смерти из-за COVID-19», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала эпидемии общее число летальных исходов пациентов с коронавирусом в республике составляет 96.

Напомним, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Молдавии сообщили, что из лечебных учреждений были выписаны еще 70 человек, выздоровевших от COVID-19. Общее число излечившихся достигло 895 человек.

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