Тольятти, Самарская область, , 18:00 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тольятти, который знал о наличии у него инфекционного заболевания. но неоднократно покидал самовольно медучреждение. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщается, что безработный и ранее судимый мужчина несколько раз покидал больницу, где он был помещён в инфекционный бокс после выявления у него заражения инфекционным заболеванием. Осведомлённый источник подтвердил журналистам, что подозреваемый был заражён коронавирусом.

Отмечается, что мужчина трижды покидал инфекционный бокс и общался с неопределённым кругом лиц без маски и других средств индивидуальной защиты. Этим подозреваемый создал угрозу массового заболевания граждан.

В настоящее время предполагаемый злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», санкции которой предусматривают наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

В Самарской области на сегодняшний день выявлено 229 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек, скончались от последствий заболевания COVID-19 два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Самару вывозного рейса с гражданами России, застрявшими на индонезийском острове Бали.

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