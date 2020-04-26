Краснодар, , 17:59 — REGNUM 52-летний врач-рентгенолог с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Краснодарском крае, информацию 26 апреля подтвердили в региональном оперштабе.

«13 апреля доктор Лабинской ЦРБ поступил в реанимационное отделение местной больницы. 16 апреля подключен к ИВЛ и переведен в краевое медучреждение. У пациента диагностирована двухсторонняя пневмония, исследования на Covid-19 показали положительный результат. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе зафиксировано 19 случаев смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом. Добавим, что среди медиков в Лабинской ЦРБ это также не первая смерть — 22 апреля сообщалось о смерти 54-летнего реаниматолога.

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