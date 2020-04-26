Пермь, , 18:04 — REGNUM В горбольнице №7 Перми два отделения закрыты на прием и выписку пациентов, сообщает краевой минздрав.

В терапевтическом и кардиологическом отделениях ограничение ввели на две недели в связи с тем, что у пяти сотрудников клиники положительный результат теста на коронавирус.

Четыре медика изолированы на дому. Ещё один работник находится в краевой клинической больнице.

В двух отделениях горбольницы Перми провели санэпидмероприятия. У персонала и пациентов взяты анализы. У медработников результаты отрицательные. Ожидаются результаты тестов пациентов. По данным минздрава, в отделениях больницы пребывают 49 пациентов.