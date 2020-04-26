Москва, , 17:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что пока еще рано оценивать его заслуги мозаикой в главном храме Вооруженных сил России. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, что в главном храме Вооруженных сил России, который возводится в Подмосковье, создается мозаика с изображением президента России Владимира Путина и других руководителей государства, а также фреска с изображением Иосифа Сталина.

По словам Пескова, российский лидер считает, что его заслуги перед Отечеством оценивать еще рано.

Напомним, что Путин весьма скептически относится к попыткам создать некий культ его личности. Глава государства категорически против установки ему памятников и присвоения его имени различным объектам.

Тем не менее в Грозном (Чечня) есть проспект Владимира Путина.