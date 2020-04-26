Курган, , 17:44 — REGNUM Пожар в районе посёлка Смолино (Курган) вспыхнул днём 26 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в 15:08 (время местное). Звонивший сообщил о возгорании сухой травы, камыша и построек на заброшенных дачных участках по адресу город Курган, район посёлка Смолино.

«К месту вызова незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-9, ПСЧ-4, ПСЧ-6, ПСЧ-16, ПСЧ-3, ПСЧ-15, ОГ, СПТ», — сообщили в пресс-службе.

Пожару был присвоен повышенный ранг «ВЫЗОВ №2». В тушении участвовал 61 человек, задействовано 14 единиц техники.

Напомним, в России начался пожароопасный сезон. По прогнозу синоптиков, в Курганской области на предстоящие сутки ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь. Днём 27 апреля ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за минувшие сутки ликвидировано 159 лесных пожаров на площади 10 490 га. Большая часть возгораний произошла на территории Забайкальского края.

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