Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Эмулятор Nintendo Switch под называнием Ryujinx получил поддержку четырёх новых игр. Видео с демонстрациями геймплея были опубликованы 25 апреля на YouTube-канале John GodGames Emus.

Его владельцу удалось запустить с помощью программы Yoshi’s Crafted World, Pokemon Sword, Astral Chain и Super Smash Bros. Ultimate. Издание DSOGaming отметило, что не все игры идут в эмуляторе в приемлемом качестве.

Например, в Yoshi's Crafted World можно видеть различные артефакты изображения, а производительность Super Smash Bros. Ultimate оставляет желать лучшего.

Pokemon Sword идёт на Ryujinx достаточно неплохо, однако видео не даёт ответа на вопрос о том, будет ли игра демонстрировать такое качество до конца. То же самое касается Astral Chain, у игры есть некоторые проблемы, которые, возможно, будут исправлены в следующих версиях.

Автор статьи отмечает: в любом случае сам факт того, что Ryujinx может запускать топовые эксклюзивы Switch значит очень много, даже при всех имеющихся проблемах.

Программа Ryujinx представляет собой экспериментальный эмулятор Nintendo Switch, написанный на языке программирования C Sharp (C#). Желающие могут найти его на портале GitHub.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Nintendo сообщила о крупной атаке хакеров